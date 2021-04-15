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Судебный молоток

Мать 13-летней девочки, скрывшая изнасилование дочери, освобождена под залог

© photo: Sputnik / Andrey Starostin
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Темы:
Преступность в Грузии (1403)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210415/251475140/Mat-13-letney-devochki-skryvshey-iznasilovanie-docheri-osvobozhdena-pod-zalog.html

Женщине также на время следствия и до вынесения приговора суда запрещено приближаться к дочери. За недонесение о преступлении ей грозит от трех до семи лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Женщина, скрывшая сексуальное насилие над несовершеннолетней дочерью, освобождена судом под залог в пять тысяч лари (более 1 400 долларов США).

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Женщине на время следствия и до окончательного решения суда запрещается приближаться к дочери.

Как сообщает телеканал Mtavari, обвиняемой за неимением средств пришлось заложить квартиру, чтобы внести залог.

После того, как в Гори 13-летняя девочка родила ребенка, этим фактом заинтересовалась полиция. Вскоре был установлен и задержан подозреваемый — им оказался мужчина в возрасте 50 лет.

Задержание преступника - наручники одевают на руки
© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Сама несовершеннолетняя до тех пор, пока ей не исполнится 18 лет, вместе с ребенком будет жить в государственном приюте – этого требует протокол защиты пострадавших от сексуального насилия несовершеннолетних и жертв трефикинга.

Следствие установило, что обвиняемый, используя беспомощность подростка, не достигшего 14 лет, в течение трех лет систематически насиловал девочку. В результате чего несовершеннолетняя забеременела и родила ребенка.

Также следствие установило, что матери девочки было известно о сексуальном насилии, но она не уведомила об этом полицию.

Обвинение женщине предъявлено по статье — "недонесение о преступлении", что карается лишением свободы срок от трех до семи лет.

Дело против самого насильника возбуждено по статье — "проникновение сексуального характера в тело лица, заведомо не достигшего 16-летнего возраста". Ему грозит от восьми до 12 лет тюрьмы.

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Темы:
Преступность в Грузии (1403)
Теги:
Гори, Суд, преступность, Грузия

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