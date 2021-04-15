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Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе

Дело об убийстве школьников в Тбилиси: спустя 4 года задержан еще один обвиняемый

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Зверское убийство школьников в Тбилиси - реакции и последствия (123)
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Задержанному грозит от 13 до 17 тюрьмы за умышленное убийство несовершеннолетнего, осуществленное группой лиц

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Сотрудники полиции спустя более 4 лет задержали еще одного обвиняемого в групповом убийстве школьника Давид Саралидзе в декабре 2017 года, говорится в сообщении МВД Грузии.

Давид Саралидзе и Леван Дадунашвили погибли в результате массовой драки 1 декабря 2017 года между старшеклассниками двух тбилисских школ - №51 и Первой экспериментальной. За убийство Дадунашвили Гуга Барбакадзе был приговорен в 2018 году к 11 годам и трем месяцам лишения свободы, а дело Саралидзе растянулась на три года. В итоге один из участников группового убийства Георгий Джанашия был приговорен к 8 годам, а Михаил Каландия – к 11 годам и трем месяцам лишения свободы.

Плакат с изображением фотографий погибших учеников 51-й школы Давида Саралидзе и Левана Дадунашвили
© Sputnik / Denis Aslanov
Дело об убийстве подростков: суд признал виновным еще одного фигуранта

Теперь по данным МВД Грузии, сотрудники полиции задержали за групповое убийство Саралидзе третьего фигуранта - некоего Г.М. Он был свидетелем по делу и на него в свое время во время следственных процессов 2018 года как на убийцу указывал Джанашия.

Теперь следствию удалось установить что обвиняемый принимал участие в убийстве Саралидзе и вместе с Каландия и Джанашия наносил ему ранения.

Задержанному грозит от 13 до 17 тюрьмы за умышленное убийство несовершеннолетнего, осуществленным группой лиц.

Резонансное дело

Дело об убийстве школьников Давида Саралидзе и Левана Дадунашвили одно из самых резонансных в истории современной Грузии.

Тбилисский городской суд в мае 2018 вынес скандальное решение, признав виновным в убийстве только Барбакадзе, а Джанашия обвинили лишь в попытке убийства.

Заза Саралидзе на акции у парламента
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Убийство школьников в Тбилиси: один из фигурантов дела сознался в преступлении

Сразу после приговора отец Давида Саралидзе Заза Саралидзе, тяжело переживший потерю сына, начал проводить акции протеста. Поддержать убитого горем отца в тот же день пришли тысячи жителей Тбилиси.

Под давлением общественности сразу после объявления приговора Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе подал в отставку. А МВД Грузии начало новое расследование.

Как выяснилось, один из участников драки был сыном сотрудника прокуратуры Мирзы Субелиани. По данным следствия, тот прекрасно знал о деталях случившегося, но не сообщил об этом в полицию. Субелиани задержали в 2018 году и приговорили к 1 году и 1 месяцу тюрьмы.

Тбилисский городской суд
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Убийство школьников в Тбилиси - начался суд над третьим фигурантом дела

Тогда же по делу был задержан некий Мераб Морчадзе. Это родственник одного из несовершеннолетних, проходящего свидетелем по делу об убийстве. Морчадзе обвинили в оказании давления на свидетеля - Михаила Каландия, который несколько раз в ходе следствия и на суде менял свои показания. Морчадзе получил 2 года тюрьмы.

Кроме того, в рамках нового расследования был задержан один несовершеннолетний – некий Д.Г., которого суд признал виновным в даче ложных показаний и приговорил к 2 годам и 3 месяцам тюрьмы.

Точку в деле поставил Тбилисский апелляционный суд который своим приговором подтвердил что Саралидзе убивали несколько человек, после чего по делу в 2019 году был задержан второй обвиняемый в убийстве свидетель Михаил Каландия. Его также уже в 2020 году признали виновным в убийстве Саралидзе.

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Темы:
Зверское убийство школьников в Тбилиси - реакции и последствия (123)
Теги:
Заза Саралидзе, Убийство, Грузия

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