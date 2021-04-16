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Пожарные спасатели на месте возгорания

Пожар в высокогорной Аджарии – сгорело три дома

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2488)
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Sputnik Грузия
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Во время пожара из людей никто не пострадал, но погибло 18 голов скота, а три семьи остались без крова над головой

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Три жилых дома сгорело в селе Баратаули в Шуахевском муниципалитете (Аджария) поздно ночью, сообщает Первый канал.

Пожар также уничтожил три хлева, погибло 18 голов рогатого скота.

Пожарные спасатели на месте возгорания в центре столицы Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Первоначально загорелся один из деревянных домов, а затем огонь быстро перекинулся на соседние дома и постройки. Прибывшие пожарные сумели локализовать огонь, но он успел к этому времени уничтожить три дома.

К счастью, никто не пострадал, но три семьи –14 человек остались без крыши над головой.

На месте происшествия побывали представители мэрии Шуахеви. По их словам, ущерб будет подсчитан комиссией, а семьям окажут помощь. Им будет предоставлено временное жилье.

Для каждой пострадавшей семьи из бюджета Аджарии предусмотрена сумма в размере 15 тысяч лари (4,3 тысячи долларов).

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Темы:
Происшествия в Грузии (2488)
Теги:
Пожар, Аджария, Грузия

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