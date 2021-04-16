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Теа Цулукиани

MeToo по-грузински: Минкульт за уход обвиняемого в насилии актера театра Руставели

photo : press service of Government of Georgia
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2488)
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Скандал с актером тбилисского театра Руставели в стране уже прозвали грузинским вариантом знаменитого движения MeToo, участники которого рассказывают о пережитом абьюзе, насилии и домогательствах

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Министр культуры Тея Цулукиани призвала актера Тбилисского государственного драматического театра имени Ш. Руставели Бесо Зангури покинуть театр, в связи с обвинениями в домашнем насилии в его адрес.

Полицейский застегивает наручники
© CC0 / Pixabay
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Зангури обвинила в семейном насилии его экс-супруга, актриса и телеведущая Нинуца Макашвили. В программе "Секретный конверт" телеканала "Рустави 2" она рассказала о жестоком насилии со стороны бывшего мужа, которое, по ее словам, имело место быть 11 лет назад.

Заявление Макашвили вызвало бурную реакцию в обществе. Этим вопросом заинтересовались даже правоохранители. Нинуца Макашвили была вызван на допрос в МВД, однако, как призналась сама актриса, она не собирается идти на допрос, якобы, просто хотела рассказать о насилии публично. Сам Бесо Зангури категорически отрицает насилие над своей бывшей женой.

"Не только одна сторона, но и вторая должна работать со следственным органом, – заявила министр. – Было бы хорошо, если бы он срочно, сегодня же покинул театр, потому что кроме того, чтобы призвать, я больше ничего не могу сделать".

Также Цулукиани упомянула исполняющего обязанности директора драмтеатра Руставели, известного режиссера Роберта Стуруа, который в своем Facebook поддержал Зангури.

"Я скажу вам прямо, как министр культуры, увольнение Роберта Стуруа не планируется", – отметила Цулукиани. Сам Стуруа также не собирается покидать театр Руставели.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2488)

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