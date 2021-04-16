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Служба государственной безопасности Грузии - СГБ

В Грузии пресечена попытка продажи радиоактивного вещества

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1406)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210416/251481283/V-Gruzii-presechena-popytka-prodazhi-radioaktivnogo-veschestva.html

Продавцов контейнера с радиоактивным веществом Америций-241 взяли в Кутаиси, когда они собирались продать опасный товар за 300 тысяч евро

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. На факте продажи радиоактивного вещества сотрудники Службы государственной безопасности Грузии задержали двух человек, сообщает пресс-служба СГБ.

Таможенно-пропускной пункт Карцахи на грузино-турецкой границе
photo: Ministry of Finance of Georgia / FB
На грузино-турецкой границе изъяли ртуть

Обвиняемые собирались продать радиоактивное вещество в городе Кутаиси (Имерети, Западная Грузия) за 300 тысяч евро.

Согласно заключению радиологической экспертизы, изъятый контейнер содержит радиоактивное вещество Америций-241 – изотоп америция. Длительный контакт с этим веществом опасен для человека.

Интересной особенностью этого изотопа является свечение в темноте за счет собственного альфа-излучения. Америций высокотоксичен. Его токсичность обусловлена в большей степени радиационными свойствами, чем химическими.

Следствие идет по статье УК Грузии "Незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами, радиоактивными веществами". Преступление наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Следствие ведет департамент контрразведки Службы государственной безопасности.

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Темы:
Преступность в Грузии (1406)
Теги:
СГБ, преступность, Грузия

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