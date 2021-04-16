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Спецоперация в столице Грузии. Вооруженное нападение на Банк Грузии 16 апреля 2021 года

"Приставил пистолет ко лбу" – очевидец рассказал, сколько заложников остаются в банке

© Sputnik / Alex Shlamov
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Вооруженное нападение на "Банк Грузии" в Тбилиси (3)
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Нападение на филиал "Банка Грузии" в тбилисском районе Авлабари произошло в пятницу около полудня

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Нападение на филиал "Банка Грузии" в Тбилиси совершил один мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, сообщил журналистам очевидец, который в это время находился рядом с банком.

По его словам, нападавший сразу отпустил одну женщину.

"Она сказала, что он приставил оружие к голове", - отметил очевидец.

Освобожденная заложница также рассказала, что в данный момент в помещении банка находятся трое сотрудников и один охранник. 

Нападение на филиал "Банка Грузии" в тбилисском районе Авлабари произошло в пятницу около полудня.

Сотрудники полиции полостью оцепили территорию рядом с метро Авлабари. Вход на станцию метро Авлабари к этому времени закрыт.

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Темы:
Вооруженное нападение на "Банк Грузии" в Тбилиси (3)

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