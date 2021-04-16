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Спецоперация в столице Грузии. Вооруженное нападение на Банк Грузии 16 апреля 2021 года

Захват заложников в Тбилиси: "Банк Грузии" распространил заявление

© Sputnik / Alex Shlamov
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Темы:
Вооруженное нападение на "Банк Грузии" в Тбилиси (3)
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Sputnik Грузия
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"Банк Грузии", на филиал которого произошло вооруженное нападение, распространил заявление

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. "Банк Грузии" делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников и потребителей, говорится в заявлении банка.

Нападение на филиал "Банка Грузии" в тбилисском районе Авлабари произошло в пятницу около полудня. По словам очевидцев, сначала в заложниках были четыре человека. После злоумышленник отпустил троих.

"Для "Банка Грузии" важна безопасность сотрудников и потребителей, и они делают все возможное для этого в рамках своих возможностей", – говорится в заявлении банка.

Сотрудники полиции полостью оцепили территорию рядом с метро Авлабари. Вход на станцию метро Авлабари к этому времени закрыт.

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Темы:
Вооруженное нападение на "Банк Грузии" в Тбилиси (3)

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