Захват заложников в Тбилиси: "Банк Грузии" распространил заявление

"Банк Грузии", на филиал которого произошло вооруженное нападение, распространил заявление

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. "Банк Грузии" делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников и потребителей, говорится в заявлении банка.

Нападение на филиал "Банка Грузии" в тбилисском районе Авлабари произошло в пятницу около полудня. По словам очевидцев, сначала в заложниках были четыре человека. После злоумышленник отпустил троих.

"Для "Банка Грузии" важна безопасность сотрудников и потребителей, и они делают все возможное для этого в рамках своих возможностей", – говорится в заявлении банка.

Сотрудники полиции полостью оцепили территорию рядом с метро Авлабари. Вход на станцию метро Авлабари к этому времени закрыт.

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