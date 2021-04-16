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Спецоперация в столице Грузии – освобождение заложника из Банка Грузии 16 апреля 2021 года

Спецоперация в Тбилиси: из "Банка Грузии" выводят заложников

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
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Темы:
Вооруженное нападение на "Банк Грузии" в Тбилиси (7)
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По данным банка, на момент нападения в банке находились пять человек, в том числе сотрудники и охранник

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Спецоперация в центре Тбилиси в самом разгаре – правоохранители ведут переговоры с захватчиком заложников в "Банке Грузии", сообщает Sputnik Грузия с места событий.

Спецоперация в столице Грузии – освобождение заложника из Банка Грузии 16 апреля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Спецоперация в столице Грузии – освобождение заложника из "Банка Грузии" 16 апреля 2021 года

Нападение на филиал "Банка Грузии" в тбилисском районе Авлабари произошло в пятницу около полудня. По данным банка, на момент нападения в банке находились пять человек, в том числе сотрудники и охранник.

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На месте находится глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе. Он зашел в помещение филиала банка и вывел одного человека. После здание покинула еще одна женщина. 

По неподтвержденным данным, в здании остается один заложник. Официальных данных пока нет.

Переговоры с захватчиком продолжаются.

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Темы:
Вооруженное нападение на "Банк Грузии" в Тбилиси (7)

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