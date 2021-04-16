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Спецоперация в столице Грузии. Вооруженное нападение на Банк Грузии 16 апреля 2021 года

СМИ выяснили личность захватчика заложников в Тбилиси

© Sputnik / Alex Shlamov
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Темы:
Вооруженное нападение на "Банк Грузии" в Тбилиси (7)
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Грузинские журналисты выяснили, что мужчина ворвался в банк с пневматическим ружьем, которое до этого купил в долг

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Захватчиком заложников в филиале "Банка Грузии" в Тбилиси является 28-летний Николоз Цурцумия из города Зугдиди, такую версию распространяет телеканал Rustavi 2.

Официально структуры пока не делали заявления для СМИ.

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Нападение на филиал "Банка Грузии" в районе Авлабари произошло около полудня. Вооруженный мужчина захватил, по предварительной информации, пять человек. Операция по его задержанию продлилась около двух часов. В результате операции никто не пострадал.

Мотивы нападения на банк пока неизвестны, однако по одной из версий, у захватчик были долги по кредитам.

Кроме того, телеканал выяснил, что мужчина ворвался в банк с пневматическим ружьем, которое до этого купил в долг.

Между тем, в Грузии очень строгое законодательство на приобретение оружия. Купить его можно в специализированном магазине, предъявив разрешение на хранение. При этом, ношение оружия запрещено. Исключение составляют охотники, но и те во время транспортировки к месту охоты обязаны соблюдать определенные правила.

На данном этапе МВД Грузии дало лишь небольшой комментарий, в котором сообщило, что заложники освобождены и нападавший задержан. Однако ни о его личности, мотивах и о числе заложников официальной информации пока нет.

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Темы:
Вооруженное нападение на "Банк Грузии" в Тбилиси (7)

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