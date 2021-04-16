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Спецоперация в столице Грузии. Вооруженное нападение на Банк Грузии 16 апреля 2021 года

Нападение на "Банк Грузии" в Тбилиси: МВД назвало точное число заложников

© Sputnik / Alex Shlamov
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Вооруженное нападение на "Банк Грузии" в Тбилиси (7)
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Уголовное дело против задержанного ведется по двум статьям – "взятие в заложники" и "незаконное ношение огнестрельного оружия"

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Молодой мужчина, напавший на филиал "Банка Грузии" в Тбилиси, держал в заложниках семь человек, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Нападение на "Банк Грузии" в Тбилиси: посетителей держат в заложниках - трансляция>>

Ранее СМИ сообщали о пяти заложниках.

Нападение на филиал "Банка Грузии" в районе Авлабари произошло около полудня. Операция по задержанию захватчика длилась около двух часов. В результате операции никто не пострадал.

По данным МВД, освободить заложников удалось в результате переговоров. Правоохранители задержали некоего Н. Ц. 1993 года рождения.

"Обвиняемый поэтапно освободил заложников, в результате чего правоохранители задержали Н. Ц. на месте", – говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении обвиняемого ведется по статьям "взятие в заложники " и "незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Ранее в грузинских СМИ появилась информация, что захватчиком заложников в филиле "Банка Грузии" в Тбилиси является 28-летний Николоз Цурцумия из города Зугдиди.

Мотивы нападения на банк пока неизвестны, однако, по одной из версий, у захватчик были долги по кредитам.

Кроме того, СМИ писали, что мужчина ворвался в банк с пневматическим ружьем, которое до этого купил в долг.

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Вооруженное нападение на "Банк Грузии" в Тбилиси (7)

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