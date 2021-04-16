Брат застрелил брата в Аджарии

Происшествия
Получить короткую ссылку
102 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210416/251491112/Brat-zastrelil-brata-v-Adzharii.html
Уголовное дело ведется по статье "умышленное убийство", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Мужчина застрелил своего брата из охотничьего ружья в Кобулетском районе Аджарии.
По данным телеканала Rustavi2, до убийства между братьями произошла очередная ссора.
На месте работают криминалисты. Подозреваемый уже задержан.
Уголовное дело ведется по статье "умышленное убийство", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.