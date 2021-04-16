Брат застрелил брата в Аджарии

Уголовное дело ведется по статье "умышленное убийство", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Мужчина застрелил своего брата из охотничьего ружья в Кобулетском районе Аджарии.

По данным телеканала Rustavi2, до убийства между братьями произошла очередная ссора.

На месте работают криминалисты. Подозреваемый уже задержан.

Уголовное дело ведется по статье "умышленное убийство", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.