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Машина патрульной полиции в курортном городе Батуми

Брат застрелил брата в Аджарии

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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Темы:
Преступность в Грузии (1407)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210416/251491112/Brat-zastrelil-brata-v-Adzharii.html

Уголовное дело ведется по статье "умышленное убийство", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Мужчина застрелил своего брата из охотничьего ружья в Кобулетском районе Аджарии.

Скорая помощь 112 - станция скорой медицинской помощи
© Sputnik / STRINGER
В Батуми молодого мужчину обвиняют в попытке убийства тети из-за имущества

По данным телеканала Rustavi2, до убийства между братьями произошла очередная ссора.

На месте работают криминалисты. Подозреваемый уже задержан.

Уголовное дело ведется по статье "умышленное убийство", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1407)
Теги:
Аджария, Грузия

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