Захват заложников в Тбилиси: напавший не озвучил требований

Адвокат отметил, что сейчас защита будет выяснять отдельные процессуальные действия и после этого разработает тактику защиты

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Напавший на филиал "Банка Грузии" и взявший в заложники 7 человек Николоз Цурцумия не выдвигал требований и был вооружен спортивным пистолетом, заявил его адвокат Георгий Бардавелидзе.

Днем в пятницу Цурцумия ворвался в филиал "Банка Грузии" в районе Авлабари и взял в заложники сотрудников и посетителей банка. Задержать его удалось спустя два часа переговоров.

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"Обвинение будет уточнено завтра. У защиты есть ожидание изменения обвинения, так как огнестрельное оружие, о котором говорит обвинение, – сигнальный пистолет, а не огнестрельное оружие. Сегодня моего подзащитного не допрашивали, он хранит молчание. Также могу сказать, что во время нахождения в здании он не выдвигал никаких требований", - сказал Бардавелидзе в эфире Первого канала.

По его словам, у обвиняемого есть беременная жена, у которой проблемы со здоровьем, а семья живет в нужде.

Адвокат отметил, что сейчас защита будет выяснять отдельные процессуальные действия и после этого разработает тактику защиты.

Уголовное дело в отношении обвиняемого ведется по статьям "взятие в заложники " и "незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

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