Дело об убийстве школьников в Тбилиси: обвиняемый будет ждать суда в тюрьме

Суд полностью разделил мнение стороны обвинения, которая требовала поместить обвиняемого в тюрьму до начала процесса

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения заключение для Георгия Менабде, обвиняемого в групповом убийстве школьника Давида Саралидзе.

Давид Саралидзе и Леван Дадунашвили погибли в результате массовой драки 1 декабря 2017 года между старшеклассниками двух тбилисских школ - №51 и Первой экспериментальной. За убийство Дадунашвили Гуга Барбакадзе был приговорен в 2018 году к 11 годам и трем месяцам лишения свободы, а дело Саралидзе растянулась на три года. В итоге один из участников группового убийства Георгий Джанашия был приговорен к 8 годам, а Михаил Каландия – к 11 годам и трем месяцам лишения свободы.

По данным Первого канала, суд полностью разделил мнение стороны обвинения, которая требовала поместить Менабде в тюрьму.

Менабде был задержан 15 апреля спустя более трех лет после гибели Саралидзе. По версии следствия, он принимал участие в убийстве Саралидзе и вместе с Каландия и Джанашия наносил ему ранения. До этого Менабде проходил свидетелем по делу, и на него в свое время во время следственных процессов 2018 года, как на убийцу указывал Джанашия.

Резонансное дело

Дело об убийстве школьников Давида Саралидзе и Левана Дадунашвили одно из самых резонансных в истории современной Грузии.

Тбилисский городской суд в мае 2018 вынес скандальное решение, признав виновным в убийстве только Барбакадзе, а Джанашия обвинили лишь в попытке убийства.

Сразу после приговора отец Давида Саралидзе Заза Саралидзе, тяжело переживший потерю сына, начал проводить акции протеста. Поддержать убитого горем отца в тот же день пришли тысячи жителей Тбилиси.

Под давлением общественности сразу после объявления приговора Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе подал в отставку. А МВД Грузии начало новое расследование.

Как выяснилось, один из участников драки был сыном сотрудника прокуратуры Мирзы Субелиани. По данным следствия, тот прекрасно знал о деталях случившегося, но не сообщил об этом в полицию. Субелиани задержали в 2018 году и приговорили к 1 году и 1 месяцу тюрьмы.

Тогда же по делу был задержан некий Мераб Морчадзе. Это родственник одного из несовершеннолетних, проходившего свидетелем по делу об убийстве. Морчадзе обвинили в оказании давления на свидетеля - Михаила Каландия, который несколько раз в ходе следствия и на суде менял свои показания. Морчадзе получил 2 года тюрьмы.

Кроме того, в рамках нового расследования был задержан один несовершеннолетний – некий Д.Г., которого суд признал виновным в даче ложных показаний и приговорил к 2 годам и 3 месяцам тюрьмы.

Точку в деле поставил Тбилисский апелляционный суд, который своим приговором подтвердил, что Саралидзе убивали несколько человек, после чего по делу в 2019 году был задержан второй обвиняемый в убийстве свидетель Михаил Каландия. Его также уже в 2020 году признали виновным в убийстве Саралидзе.

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