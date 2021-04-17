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Молоток судьи

Проходящего сразу по двум уголовным делам оппозиционера отпустят под залог

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
Происшествия
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Sputnik Грузия
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Активисты оппозиции объявили сбор средств для Мумладзе, который из-за ареста стал фигурантом сразу двух уголовных дел

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд принял решение отпустить активиста оппозиции Георгия Мумладзе под залог в размере трех тысяч лари, заявил его адвокат Ираклий Чомахашвили журналистам.

Мумладзе был задержан на акции у офиса правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 14 апреля в результате конфликта с полицией. Стычка началась после того, как Мумладзе вместе с соратниками попытались сделать надпись на здании офиса.

Машины патрульной полиции
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Активист грузинской оппозиции стал одновременно обвиняемым и потерпевшим

"Судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты и определил залог в размере трех тысяч лари, в случае выплаты которого Мумладзе выйдет на свободу", – сказал Чомахашвили.

При этом, по словам адвоката, суд в качестве исключения допустил выплату только половины суммы для выхода на свободу.

Активисты оппозиции уже объявили сбор средств для Мумладзе, который из-за ареста стал фигурантом сразу двух уголовных дел.

По версии МВД Грузии, Мумладзе во время стычки с полицией укусил полицейского. Против него возбуждено уголовное дело по статье "оказание сопротивления сотруднику полиции" и ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Сразу после задержания Мумладзе, Служба государственного инспектора возбудила уголовное дело против задержавших его полицейских по факту превышения служебных полномочий во время задержания активиста. В случае подтверждения вины, им грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

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Теги:
Оппозиция, Тбилисский городской суд, Грузия

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