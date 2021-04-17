В Тбилиси по обвинению в педофилии задержали 63-летнего мужчину

Следствие установило, что задержанный совершал развратные действия в отношении семилетнего ребенка, а позднее и его друга

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси задержали 63-летнего мужчину по обвинению в развратных деяниях в отношении семилетнего ребенка, сообщается на сайте МВД Грузии.

В ходе расследования выяснилось, что в 2019 году в гараже, расположенном рядом с жилым домом, задержанный Т. С. 1958 года рождения совершил развратные действия в отношении семилетнего ребенка. Затем 8 апреля 2021 года этот же ребенок увидел мужчину, испугался, убежал, после чего упал в канаву.

Следствие также установило, что в январе 2021 задержанные совершил развратные действия и в отношении друга ребенка, не достигшего 16 лет.

Уголовное дело возбуждено по статье "Развратные деяния без применения насилия, совершаемые в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста", а также по статье "Развратные деяния, совершенные неоднократно", что грозит лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.