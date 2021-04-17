Зятя экс-президента Грузии приговорили к четырем годам тюрьмы

Стороне обвинения удалось доказать, что он оказал сопротивление полиции во время задержания и ударил в лицо одного полицейского

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Озургетский районный суд приговорил Миндию Гогочури – зятя бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили – к четырем годам тюрьмы, говорится в сообщении Первого канала.

Миндия Гогочури был задержан 19 июля 2020 года. В гостинице "Параграф" в курортном поселке Шекветели между Гогочури и постояльцем отеля произошел спор, при этом зять Маргвелашвили держал в руках огнестрельное оружие. В ходе инцидента один человек пострадал.

Суд признал Гогочури виновным в незаконном хранении, приобретении и ношении огнестрельного оружия, насилии, оказании сопротивления полиции и хранении и приобретение наркотиков в крупном размере.

Стороне обвинения удалось доказать, что Гогочури оказал сопротивление полиции во время задержания и ударил в лицо одного полицейского.

Во время обыска у него был обнаружен пистолет Макаров и более полграмма героина.