В Батуми мужчина ранил полицейского, приехавшего на вызов

Полицейский уже выписался из клиники, а вот напавшему на него теперь грозит до 11 лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Сотрудники полиции Грузии задержали в Батуми мужчину по обвинению в нападении на полицейского, приехавшего на вызов, говорится в сообщении МВД Грузии.

Следствие установило, что мужчина 4 апреля оказал сопротивление полиции, прибывшей по вызову, и ударил полицейского осколком стеклянной бутылки.

Полицейский уже выписался из клиники и его здоровью ничего не угрожает. А обвиняемому в нападении грозит от 7 до 11 лет лишения свободы за "покушение на здоровье полицейского, находящегося при исполнении".

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