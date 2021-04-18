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Полицейская машина едет по дороге в Местиа Сванетия

Три человека задержаны за нападение на полицейских в Сванети

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2489)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210418/251498275/Tri-cheloveka-zaderzhany-za-napadenie-na-politseyskikh-v-Svaneti.html

Сотрудники МВД Грузии остановили передвигающихся по улице без специального разрешения граждан, после чего началась драка

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Трое обвиняемых в нападении на полицейских в селе Хаиши Местийского муниципалитета (регион Самегрело – Земо Сванети) задержаны, сообщает пресс-центр МВД Грузии.

Случай произошел ночью во время действия так называемого "комендантского часа". Сотрудники МВД Грузии остановили передвигающихся по улице без специального разрешения граждан, после чего началась драка. По предварительной информации, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Нервы на пределе. Жители Грузии устали от комендантского часа
video: Vladimir Umikashvili / Anna Anastasiadi
Нервы на пределе. Жители Грузии устали от "комендантского часа"

Сообщается, что один из полицейских был доставлен в больницу.

Следствие ведется по статье "покушение на здоровье полицейского, находящегося при исполнении, совершенное группой лиц". Виновным грозит от 7 до 11 лет тюрьмы.

Поиски еще двух подозреваемых в избиении полицейского продолжаются.

Аналогичный случай нападения на сотрудника правоохранительных органов произошел накануне в Аджарии. 29-летний житель Батуми напал на полицейского с разбитой стеклянной бутылкой.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2489)
Теги:
Вакцина, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, МВД Грузии, Грузия

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