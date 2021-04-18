Захватчик заложников на время следствия останется под стражей

Обвиняемый, взявший семь человек в заложники, объяснил свои действия непростой жизненной ситуацией и долговым спором с частными лицами

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал для обвиняемого в захвате заложников в одном из банков Тбилиси 28-летнего Николоза Цурцумия в качестве меры пресечения тюремное заключение.

Тем самым суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Защита же требовала залог в размере 30 тысяч лари.

Цурцумия 16 апреля ворвался в экспресс-филиал "Банка Грузии" у станции метро "Авлабари". По итогам двухчасовых переговоров он согласился освободить сотрудников и посетителей банка, а сам сдался полиции. При себе у налетчика был пистолет, однако в ходе расследования выяснилось, что оружие сигнальное.

Обвиняемый, взявший семь человек в заложники в одном из банков в центре Тбилиси, объяснил свои действия непростой жизненной ситуацией и долговым спором с частными лицами.

Адвокаты Цурцумия называют произошедшее "социальным протестом". По их словам, молодой мужчина удерживал заложников, требуя встречи с двумя гражданами, которые отказывались возвращать ему одолженные деньги. Решить спор законными способами молодой мужчина не пытался. Как заявляют адвокаты, Цурцумия считал, что полиция ничем не сможет ему помочь, и поэтому не стал жаловаться в правоохранительные органы.

Досудебное слушание по делу назначено на 11:00 7 июня.

Следствие продолжается по факту захвата в качестве заложников двух или более лиц с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия. Задержанному грозит от девяти до четырнадцати лет тюрьмы.

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