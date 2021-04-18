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Патрульная полиция

Приехавшего на вызов полицейского пытались зарубить топором в Кахети

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2489)
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Накануне было зарегистрировано еще два случая нападения на полицейских - в Аджарии и Сванети - в обоих случаях пострадавших сотрудников доставили в больницу

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Полицейский был ранен топором в селе Кабали Лагодехского муниципалитета на востоке Грузии (регион Кахети), информацию подтвердили Sputnik Грузия в МВД.

По данным ведомства, выясняются детали произошедшего.

По информации СМИ, 40-летний Камиль Намазов при задержании ранил сотрудника правоохранительных органов.

Полицейская машина едет по дороге в Местиа Сванетия
© Sputnik / Viktor Kaminsky
Три человека задержаны за нападение на полицейских в Сванети

Полицию в дом Намазовых вызвали члены семьи нападавшего, которые просили арестовать его. Мужчина вел себя агрессивно и угрожал убить членов семьи.

Раненый полицейский был доставлен в клинику "Архимед" в Лагодехи. Для ареста Намазова потребовались дополнительные силы полиции.

Родители задержанного говорят, что задержанный недавно употреблял наркотики и имел проблемы с психикой.

Накануне было зарегистрировано еще два случая нападения на полицейских - в Аджарии и Сванети. В обоих случаях пострадавших сотрудников доставили в больницу. Расследование ведется по статье "покушение на здоровье полицейского, находящегося при исполнении".

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Темы:
Происшествия в Грузии (2489)
Теги:
полиция, МВД Грузии, Грузия

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