Приехавшего на вызов полицейского пытались зарубить топором в Кахети

Накануне было зарегистрировано еще два случая нападения на полицейских - в Аджарии и Сванети - в обоих случаях пострадавших сотрудников доставили в больницу

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Полицейский был ранен топором в селе Кабали Лагодехского муниципалитета на востоке Грузии (регион Кахети), информацию подтвердили Sputnik Грузия в МВД.

По данным ведомства, выясняются детали произошедшего.

По информации СМИ, 40-летний Камиль Намазов при задержании ранил сотрудника правоохранительных органов.

Полицию в дом Намазовых вызвали члены семьи нападавшего, которые просили арестовать его. Мужчина вел себя агрессивно и угрожал убить членов семьи.

Раненый полицейский был доставлен в клинику "Архимед" в Лагодехи. Для ареста Намазова потребовались дополнительные силы полиции.

Родители задержанного говорят, что задержанный недавно употреблял наркотики и имел проблемы с психикой.

Накануне было зарегистрировано еще два случая нападения на полицейских - в Аджарии и Сванети. В обоих случаях пострадавших сотрудников доставили в больницу. Расследование ведется по статье "покушение на здоровье полицейского, находящегося при исполнении".

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