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Ружье и патроны

Убийство из мести: житель Грузии застрелил знакомого из охотничьего ружья

photo: State Sub-agency Departament of Environmental Supervision / FB
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1408)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210419/251502453/Ubiystvo-iz-mesti-zhitel-Gruzii-zastrelil-znakomogo-iz-okhotnichego-ruzhya.html

Убийца все еще на свободе, правоохранители ведут активные поиски предполагаемого преступника

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. МВД Грузии расследует факт убийства, которое произошло этим утром в селе Ахалдаба Горийского региона (регион Шида Картли), сообщили Sputnik Грузия в силовом ведомстве.

Расследование ведется по статье "умышленное убийство", что предусматривает наказание от 7 до 15 лет тюрьмы.

По данным СМИ, убит мужчина в возрасте до 50 лет. По словам соседей, в убитого стрелял из охотничьего ружья его односельчанин. Причиной расправы послужила месть.

На месте происшествия работает полиция.

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Темы:
Преступность в Грузии (1408)
Теги:
МВД Грузии, Грузия, Убийство

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