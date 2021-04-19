Убийство из мести: житель Грузии застрелил знакомого из охотничьего ружья

Убийца все еще на свободе, правоохранители ведут активные поиски предполагаемого преступника

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. МВД Грузии расследует факт убийства, которое произошло этим утром в селе Ахалдаба Горийского региона (регион Шида Картли), сообщили Sputnik Грузия в силовом ведомстве.

Расследование ведется по статье "умышленное убийство", что предусматривает наказание от 7 до 15 лет тюрьмы.

По данным СМИ, убит мужчина в возрасте до 50 лет. По словам соседей, в убитого стрелял из охотничьего ружья его односельчанин. Причиной расправы послужила месть.

На месте происшествия работает полиция.

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