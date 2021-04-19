Пожилая женщина погибла при обрушении балкона на окраине Тбилиси

Случай произошел в районе Диди Дигоми, где, по словам очевидцев, в момент трагедии женщина вешала белье на балконе

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. В результате обвала балкона жилого многоквартирного дома на окраине Тбилиси скончалась пожилая женщина.

По информацией Rustavi 2, случай произошел в районе Диди Дигоми, где, по словам очевидцев, в момент трагедии женщина вешала белье на балконе.

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при осуществлении строительных работ".