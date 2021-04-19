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Жилой многоэтажный корпус в столице - решетки на балконе на последнем этаже

Пожилая женщина погибла при обрушении балкона на окраине Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2491)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210419/251511350/Pozhilaya-zhenschina-pogibla-pri-obrushenii-balkona-na-okraine-Tbilisi.html

Случай произошел в районе Диди Дигоми, где, по словам очевидцев, в момент трагедии женщина вешала белье на балконе

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. В результате обвала балкона жилого многоквартирного дома на окраине Тбилиси скончалась пожилая женщина.

По информацией Rustavi 2, случай произошел в районе Диди Дигоми, где, по словам очевидцев, в момент трагедии женщина вешала белье на балконе.

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при осуществлении строительных работ".

Темы:
Происшествия в Грузии (2491)

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