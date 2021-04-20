В Грузии задержан подозреваемый в убийстве

За убийство соседа 69-летнему неоднократно судимому мужчине снова грозит срок - от семи до 15 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Подозреваемый в убийстве соседа в Шида Картли задержан, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Грузии.

69-летний мужчина ранее был неоднократно судим. По словам соседей, он недавно вышел из тюрьмы.

Следствие установило, что обвиняемый в селе Ахалдаба Горийского района из мести убил 49-летнего односельчанина. Обвиняемый смертельно ранил его из огнестрельного оружия после чего скрылся с места происшествия.

Раненный мужчина скончался на месте. Обвиняемый признается в содеянном.

Следствие идет по статье УК Грузии "умышленное убийство". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

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