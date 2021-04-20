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Патрульная полиция

Семнадцатилетняя девушка пропала на западе Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2492)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210420/251516318/Semnadtsatiletnyaya-devushka-propala-na-zapade-Gruzii-.html

Мариам, по словам очевидцев, в последний раз видели на дороге села в Кобулетском районе, после этого ее след пропадает

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Семнадцатилетняя девушка пропала в Озургетском районе (регион Гурия) – пропавшую ищут уже второй день, сообщает телекомпания Rustavi 2.

Патрульная полиция - следователи и криминалисты
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Девушку зовут Мариам Бурчаладзе, она ученица 12 класса. Мариам живет в селе Шемокмеди. На данный момент известно, что она присутствовала на всех трех уроках в школе в понедельник, 19 апреля. По словам классного руководителя Мариам, она видела, как та вышла из школы, однако после этого Мариам никто не видел.

Как говорит директор школы села Шемокмеди Нино Садрадзе, по характеру Мариам Бурчаладзе тихая и неконфликтная девочка. "Мы не замечали в ней какой-то неорганизованности или излишней эмоциональности. Мы все в шоке", – говорит Садрадзе.

По одной из версий очевидцев, Мариам в последний раз была замечена на дороге села Какути Кобулетского района. После этого ее след пропадает.

Сейчас в школе села Шемокмеди находятся правоохранители. Они опрашивают одноклассников и педагога Мариам.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2492)

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