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Патрульная полиция и следователи на месте происшествия. Полицейская лента

Неизвестный открыл стрельбу в центре Тбилиси: есть жертвы

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1410)
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В больнице оказался и сам стрелок – на него напал друг пострадавшего

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Неизвестный открыл стрельбу из огнестрельного оружия в центре Тбилиси, ранен молодой мужчина, сообщает Первый канал.

Инцидент произошел приблизительно в полдень на улице Накашидзе в районе Сабуртало.

Американская полиция
© AP Photo / Damian Dovarganes
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По словам очевидцев, нападавший передвигался на мопеде курьера "Глово". Он подъехал к жертве, достал из сумки оружие и открыл огонь. В результате мужчина получил два пулевых ранения.

В момент нападения пострадавший был вместе с другом. После выстрела между ним и нападавшим завязалась драка, в результате чего злоумышленник получил серьезный ушиб головы.

На место оперативно прибыли полицейские, которые задержали нападавшего по горячим следам.

К этому времени и раненный и стрелявший доставлены в больницу. Состояние обоих стабильное – их жизни не угрожает опасность.

Местные жители связывают случившийся факт с ранним конфликтом и с местью.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту попытки умышленного убийства и незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия.

На данный момент улица Иоселиани перекрыта.

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Темы:
Преступность в Грузии (1410)
Теги:
Стрельба, Тбилиси

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