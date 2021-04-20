Неизвестный открыл стрельбу в центре Тбилиси: есть жертвы

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Неизвестный открыл стрельбу из огнестрельного оружия в центре Тбилиси, ранен молодой мужчина, сообщает Первый канал.
Инцидент произошел приблизительно в полдень на улице Накашидзе в районе Сабуртало.
По словам очевидцев, нападавший передвигался на мопеде курьера "Глово". Он подъехал к жертве, достал из сумки оружие и открыл огонь. В результате мужчина получил два пулевых ранения.
В момент нападения пострадавший был вместе с другом. После выстрела между ним и нападавшим завязалась драка, в результате чего злоумышленник получил серьезный ушиб головы.
На место оперативно прибыли полицейские, которые задержали нападавшего по горячим следам.
К этому времени и раненный и стрелявший доставлены в больницу. Состояние обоих стабильное – их жизни не угрожает опасность.
Местные жители связывают случившийся факт с ранним конфликтом и с местью.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту попытки умышленного убийства и незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия.
На данный момент улица Иоселиани перекрыта.
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