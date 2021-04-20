Наркотики, деньги, два ствола: в Грузии задержан мужчина с гранатой

Если вина задержанного будет доказана на суде, ему грозит бессрочное лишение свободы

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии задержали в Аджарии 32-летнего мужчину, который незаконно хранил дома крупную партию наркотиков, огнестрельное оружие и боеприпасы, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По информации МВД, мужчина имел судимость в прошлом.

Во время обыска личного автомобиля и квартиры задержанного, полиция изъяла 535 таблеток наркотического вещества бупренорфин, четыре инъекционных шприца с раствором бупренорфина и метадона, пистолеты модели COMBAT-PP и ZORAKI M906, гранату и боематериалы.

Кроме того, дома у задержанного нашли и крупную сумму денег, которую изъяли также в качестве вещественных доказательств.

Уголовное дело возбуждено по статьям "незаконные хранение, перевозка или сбыт наркотических средств", "противоправные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "незаконные приобретение, хранение конопли или марихуаны".

Если вина будет доказана, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет или бессрочное тюремное заключение.

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