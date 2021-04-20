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Полицейские оперативники - спецоперация

На западе Грузии в лесу найден труп мужчины

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1413)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210420/251518158/Na-zapade-Gruzii-v-lesu-nayden-trup-muzhchiny.html

У мужчины 50 лет огнестрельное ранение в голову, уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство"

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. В Ланчхути (регион Гурия) в лесу найден труп мужчины средних лет.

По визуальному осмотру, мужчина убит – у него огнестрельное ранение в голову.

По словам мэра Ланчхути Александре Саришвили, о других деталях пока не сообщается, начато следствие.

Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство". Наказывается лишением свободы на срок от семи до 15 лет с ограничением прав, связанных с оружием, или без такового.

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Темы:
Преступность в Грузии (1413)
Теги:
Убийство, Ланчхути, Грузия

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