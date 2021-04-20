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Спасательная операция в ущелье Трусо

Спасатели вызволили застрявшего в ущелье Трусо мужчину

photo: Emergency Management Service / FB
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2494)
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Плохая видимость и метель стали помехой не только путнику, который не смог двигаться дальше, но и спасателям, добиравшимся к нему в сложных условиях

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Застрявшему из-за непогоды в ущелье Трусо в Казбегском муниципалитете мужчине понадобилась помощь спасателей, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

Гомисмта
© Sputnik / STRINGER
Метель мешает спасателям добраться до застрявших в горах Гомисмта людей

По данным ведомства, из-за сильной метели мужчина не смог продолжить путь и был вынужден остановиться на берегу реки Терек.

Спасатели выехали на место сразу после поступления сообщения в Центр экстренного реагирования "112".

Из-за труднопроходимой каменистой местности и непогоды спасатели были вынуждены добираться до места нахождения мужчины пешком. Попавший в беду человек переправлен в безопасное место.

Жизни и здоровью мужчины ничто не угрожает, говорится в сообщении.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2494)
Теги:
происшествия, Спасатели, Грузия

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