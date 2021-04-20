Глок в награду – раненный в Вани лейтенант полиции скоро будет в строю

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Лейтенант полиции – начальник отдела участковых инспекторов города Вани (регион Имерети) Давид Ахобадзе приказом министра внутренних дел Грузии награжден за проявленную отвагу и мужество при исполнении служебных обязанностей, сообщается на сайте МВД Грузии.
В качестве награды полицейский получил пистолет Glock.
По информации ведомства, 5 марта Ахобадзе был ранен при исполнении служебных обязанностей. Он выехал на вызов и наткнулся на пьяного с охотничьим ружьем. Агрессивный мужчина несколько раз выстрелил в полицейского и ранил его.
Дебошир был задержан на месте, а раненный лейтенант доставлен в больницу.
Давид Ахобадзе уже выписан после операции и восстанавливает силы дома.
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