Глок в награду – раненный в Вани лейтенант полиции скоро будет в строю

Давида Ахобадзе ранил пьяный дебошир из охотничьего ружья, когда он прибыл на вызов и пытался разобраться в ситуации

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Лейтенант полиции – начальник отдела участковых инспекторов города Вани (регион Имерети) Давид Ахобадзе приказом министра внутренних дел Грузии награжден за проявленную отвагу и мужество при исполнении служебных обязанностей, сообщается на сайте МВД Грузии.

В качестве награды полицейский получил пистолет Glock.

По информации ведомства, 5 марта Ахобадзе был ранен при исполнении служебных обязанностей. Он выехал на вызов и наткнулся на пьяного с охотничьим ружьем. Агрессивный мужчина несколько раз выстрелил в полицейского и ранил его.

Дебошир был задержан на месте, а раненный лейтенант доставлен в больницу.

Давид Ахобадзе уже выписан после операции и восстанавливает силы дома.

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