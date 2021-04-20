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Вид на город Тбилиси в солнечную погоду - Дом Юстиции и мост Бараташвили

Тело пропавшего мужчины спасатели обнаружили в Куре

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2495)
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Спасатели обнаружили тело мужчины, который вышел из дома 19 апреля на рыбалку и не вернулся, в реке у моста Бараташвили

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Пожарные-спасатели нашли в реке Мтквари (Кура) пропавшего мужчину, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

Известно, что мужчина вышел из дома 19 апреля на рыбалку и не вернулся.

река
© photo: Sputnik
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"Получив уведомление, на основании имеющейся информации, Служба управления чрезвычайными ситуациями начала поисково-спасательную операцию на реке Мтквари (Кура). Спасатели искали пропавшего гражданина как в воде, так и на берегу реки", – говорится в информации.

В результате спасатели обнаружили тело мужчины в реке у моста Бараташвили.

К поиску были подключены 3 водолаза, около 50 пожарных-спасателей и 4 катера.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2495)
Теги:
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, река Кура, Тбилиси, Грузия

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