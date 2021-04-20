Поезд сбил ребенка на западе Грузии

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Расследование ведется по статье "нарушение правил безопасности железнодорожного движения или правил эксплуатации, повлекшее за собой гибель человека"
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Поезд насмерть сбил подростка в муниципалитете Зестафони в Имерети.
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photo: Sputnik / Igor Mixalev
По информации телеканала Rustavi 2, инцидент произошел в селе Аджамети сегодня во второй половине дня.
Детали несчастного случая выясняет полиция.
По данным МВД, расследование ведется по статье "нарушение правил безопасности железнодорожного движения или правил эксплуатации, повлекшее за собой гибель человека".
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