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Железнодорожные пути. Рельсы на тбилисском железнодорожном вокзале

Поезд сбил ребенка на западе Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2496)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210420/251521915/Poezd-sbil-rebenka-na-zapade-Gruzii.html

Расследование ведется по статье "нарушение правил безопасности железнодорожного движения или правил эксплуатации, повлекшее за собой гибель человека"

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Поезд насмерть сбил подростка в муниципалитете Зестафони в Имерети.

Железнодорожные пути
© photo: Sputnik / Igor Mixalev
Поезд сбил пожилую женщину в Зугдиди

По информации телеканала Rustavi 2, инцидент произошел в селе Аджамети сегодня во второй половине дня.

Детали несчастного случая выясняет полиция.

По данным МВД, расследование ведется по статье "нарушение правил безопасности железнодорожного движения или правил эксплуатации, повлекшее за собой гибель человека".

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Темы:
Происшествия в Грузии (2496)
Теги:
происшествия, Грузия

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