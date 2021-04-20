ДТП в Кахети привело к гибели одного из пассажиров

Столкнулись грузовик с автомобилем, в результате четыре человека получили множественные травмы, один из них скончался на месте

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. ДТП на дороге Атени-Гурджаани в регионе Кахети привело к гибели одного из пассажиров.

По словам очевидцев, столкнулись грузовик с автомобилем. В результате ДТП четыре человека получили множественные травмы, один из них, мужчина, скончался на месте. Трое пострадавших были помещены в клинику "Архимед".

На месте мобилизованы спасательные бригады и судмедэксперты. Полиция выясняет причины ДТП.

По информации МВД, в 2020 году в Грузии произошло 4 999 аварий, жертвами которых стали 450 человек, в том числе 20 детей младше 16 лет

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