00:50 21 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1585
  • 100 RUB4.5224
  • USD3.4499
Поиск
Скорая помощь 112 на месте вызова

ДТП в Кахети привело к гибели одного из пассажиров

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2497)
47 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/17/250689124.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210420/251522629/DTP-v-Kakheti-privelo-k-gibeli-odnogo-iz-passazhirov.html

Столкнулись грузовик с автомобилем, в результате четыре человека получили множественные травмы, один из них скончался на месте

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. ДТП на дороге Атени-Гурджаани в регионе Кахети привело к гибели одного из пассажиров.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Страшная статистика: жертвами ДТП в 2020 году стали 450 человек

По словам очевидцев, столкнулись грузовик с автомобилем. В результате ДТП четыре человека получили множественные травмы, один из них, мужчина, скончался на месте. Трое пострадавших были помещены в клинику "Архимед".

На месте мобилизованы спасательные бригады и судмедэксперты. Полиция выясняет причины ДТП.

По информации МВД, в 2020 году в Грузии произошло 4 999 аварий, жертвами которых стали 450 человек, в том числе 20 детей младше 16 лет

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Происшествия в Грузии (2497)
Теги:
происшествия, ДТП, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Кутаисский международный аэропорт Пассажирский самолет компании WizzAir
Аэропорт в Кутаиси заработал: пассажиров впервые доставил лайнер Airbus A321neo – фото
Тысячи воздушных змеев на фестивале в Китае
Тысячи воздушных змеев на крупнейшем фестивале в Китае - видео
Сколько живут мужчины и женщины в Европе
Сколько живут жители Европы?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться