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Патрульная полиция

На западе Грузии полиция ищет подозреваемого в убийстве

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1415)
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46-летний ранее судимый житель села Мачхварети был найден несколько дней назад в лесу с огнестрельным ранением в голову

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Убийцу 46-летнего Зазы Цилосани ищут в Ланчхутском муниципалитете (регион Гурия), сообщает телеканал Rustavi 2.

Мужчину нашли убитым в лесу с простреленной головой. Цилосани, житель села Мачхварети, работал на местной ферме, в прошлом был судим.

Следствие ведется по статье "умышленное убийство".

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Темы:
Преступность в Грузии (1415)
Теги:
Убийство, Ланчхути, Грузия

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