На западе Грузии полиция ищет подозреваемого в убийстве

Происшествия
Получить короткую ссылку
16510
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/10/251188176.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210421/251523989/Na-zapade-Gruzii-politsiya-ischet-podozrevaemogo-v-ubiystve.html
46-летний ранее судимый житель села Мачхварети был найден несколько дней назад в лесу с огнестрельным ранением в голову
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Убийцу 46-летнего Зазы Цилосани ищут в Ланчхутском муниципалитете (регион Гурия), сообщает телеканал Rustavi 2.
Мужчину нашли убитым в лесу с простреленной головой. Цилосани, житель села Мачхварети, работал на местной ферме, в прошлом был судим.
Следствие ведется по статье "умышленное убийство".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.