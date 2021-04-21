На западе Грузии полиция ищет подозреваемого в убийстве

46-летний ранее судимый житель села Мачхварети был найден несколько дней назад в лесу с огнестрельным ранением в голову

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Убийцу 46-летнего Зазы Цилосани ищут в Ланчхутском муниципалитете (регион Гурия), сообщает телеканал Rustavi 2.

Мужчину нашли убитым в лесу с простреленной головой. Цилосани, житель села Мачхварети, работал на местной ферме, в прошлом был судим.

Следствие ведется по статье "умышленное убийство".

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