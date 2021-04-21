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Граница Грузии и Турции. ТПП Сарпи. Грузовые трейлеры и фуры везут грузы к границе

В Грузию пытались незаконно ввезти десятки килограмм медикаментов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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На грузино-турецкой границе выявили факт незаконного ввоза в страну контрабандных препаратов

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Грузинские пограничники пресекли попытку незаконного ввоза в страну из Турции незадекларированных медикаментов стоимостью более 11,3 тысячи долларов, говорится в сообщении службы доходов министерства финансов Грузии.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Пограничники обнаружили десятки килограмм различных медикаментов в грузовике, которым управлял гражданин Турции.

"В результате детального осмотра автомобиля пограничными офицерами службы доходов министерства финансов Грузии, было обнаружено 78,53 килограмма различных наименований медикаментов общей стоимостью 38 758 лари", – говорится в информации.

Материалы дела переданы в следственную службу министерства финансов для дальнейшего реагирования.

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