В Грузию пытались незаконно ввезти десятки килограмм медикаментов

На грузино-турецкой границе выявили факт незаконного ввоза в страну контрабандных препаратов

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Грузинские пограничники пресекли попытку незаконного ввоза в страну из Турции незадекларированных медикаментов стоимостью более 11,3 тысячи долларов, говорится в сообщении службы доходов министерства финансов Грузии.

Пограничники обнаружили десятки килограмм различных медикаментов в грузовике, которым управлял гражданин Турции.

"В результате детального осмотра автомобиля пограничными офицерами службы доходов министерства финансов Грузии, было обнаружено 78,53 килограмма различных наименований медикаментов общей стоимостью 38 758 лари", – говорится в информации.

Материалы дела переданы в следственную службу министерства финансов для дальнейшего реагирования.

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