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Сеть торговли героином раскрыта в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1415)
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В ходе спецоперации, которая проводилась в нескольких местах одновременно, задержаны десять человек и изъято 20 килограмм героина

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Схема торговли наркотиками раскрыта в Грузии – с поличным задержаны десять человек, изъято до 20 килограмм героина, сообщил на брифинге заместитель начальника Главного управления криминальной полиции МВД Грузии Георгий Лилуашвили.

Арестованный в наручниках
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Возраст задержанных от 20 до 60 лет, им грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Спецоперация проводилась по нескольким направлениям: в пригородах Тбилиси-Поничала и Лило, на трассе, ведущей к КПП "Красный мост" на границе с Азербайджаном, и на дороге Тбилиси-Рустави.

Перед задержанием полиция через подставных лиц несколько раз провела контрольную закупку героина, снимая все на видеокамеру.

Кроме наркотиков во время обыска в домах задержанных изъяты деньги и сотовые телефоны в качестве вещественных доказательств.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение и продажа наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору".

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Темы:
Преступность в Грузии (1415)
Теги:
МВД Грузии, Наркотики, Грузия

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