Сеть торговли героином раскрыта в Грузии

В ходе спецоперации, которая проводилась в нескольких местах одновременно, задержаны десять человек и изъято 20 килограмм героина

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Схема торговли наркотиками раскрыта в Грузии – с поличным задержаны десять человек, изъято до 20 килограмм героина, сообщил на брифинге заместитель начальника Главного управления криминальной полиции МВД Грузии Георгий Лилуашвили.

Возраст задержанных от 20 до 60 лет, им грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Спецоперация проводилась по нескольким направлениям: в пригородах Тбилиси-Поничала и Лило, на трассе, ведущей к КПП "Красный мост" на границе с Азербайджаном, и на дороге Тбилиси-Рустави.

Перед задержанием полиция через подставных лиц несколько раз провела контрольную закупку героина, снимая все на видеокамеру.

Кроме наркотиков во время обыска в домах задержанных изъяты деньги и сотовые телефоны в качестве вещественных доказательств.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение и продажа наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору".

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