Спустя четыре года азербайджанскому журналисту в Грузии присвоен статус потерпевшего

Афган Мухтарлы пытается выяснить, кто стоял за его похищением из Тбилиси и передаче азербайджанским властям в мае 2017 года

ТБИЛИСИ, 21 апр – Sputnik. Статус потерпевшего присвоен азербайджанскому журналисту Афгану Мухтарлы прокуратурой Грузии, сообщает организация "Права для Грузии" (Rights Georgia).

Что рассказал грузинским следователям азербайджанский журналист о похищении>>

Уточнена также квалификация уголовного дела о его похищении.

Журналист утверждает, что несколько лет назад был похищен на территории Грузии и незаконно вывезен в Азербайджан.

Как говорится в заявлении организации, ходатайство адвоката Мухтарлы – юриста Rights Georgia Арчила Чопикашвили было удовлетворено спустя почти четыре года после начала расследования.

Что касается уголовного дела, то оно из статьи "незаконное лишение свободы" переквалифицировано в "лишение свободы по предварительному сговору группой лиц".

Однако адвокат считает, что квалификация дела должна включать также статью, касающуюся воспрепятствования журналистской или профессиональной деятельности.

Афган Мухтарлы прибыл в Тбилиси из Германии 7 апреля, чтобы подтвердить свое желание в полной мере сотрудничать со следствием и предоставить информацию в прокуратуре Грузии о своем похищении. Он уже дал показания следствию.

"Мухтарлы рассказал, что до похищения он и другие азербайджанские беженцы постоянно находились под наблюдением в Грузии. Он предоставил следствию фотографии двух человек, которые наблюдали за ним в Грузии, и, скорее всего, именно через этих людей было спланировано и осуществлено его похищение в Тбилиси. Кроме того, Мухтарлы назвал имена высокопоставленных азербайджанских чиновников, которые, по его словам, причастны к его похищению", – говорится в сообщении.

С 2017 года интересы Афгана Мухтарлы защищают Дом защиты прав человека и организация "Права для Грузии" не только на местном уровне, но и в Европейском суде по правам человека.

Афган Мухтарлы исчез из Тбилиси в конце мая 2017 года. Позже выяснилось, что он находится под арестом в Баку и обвиняется в незаконном пересечении границы, контрабанде денег и оказании сопротивления сотруднику полиции. В январе 2018 года бакинский суд приговорил его к шести годам лишения свободы. Под давлением международного сообщества он был освобожден в марте 2020 года и сразу же улетел в Германию.

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