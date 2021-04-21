"Слышу голоса и не знаю, что делать": полиция нашла письмо пропавшей в Гурии девушки

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Правоохранители нашли письмо 17-летней девушки Мариам Бурчуладзе, пропавшей в селе Шемокмеди Озургетского района (регион Гурия) 19 апреля, - в нем она признается в мыслях об убийствах, сообщает телекомпания Rustavi 2.

По данным телеканала, это двухстраничное письмо, написанное на английском языке. В нем говорится о том, что Мариам готова убить 6-7 человек, указаны инициалы, в том числе ее учителя. В письме также есть рисунок трупа с отрезанной рукой. Девушка пишет о том, что "слышит голоса и не знает, что с ними делать", и утверждает, что "выполняет свою миссию".

Мариам Бурчуладзе - ученица 12 класса. В день пропажи она присутствовала на трех уроках в школе, а после, по словам классного руководителя, ушла в неизвестном направлении. По одной из версий очевидцев, Мариам в последний раз была замечена на дороге села Какути Кобулетского района. После этого ее след пропадает.

При этом, по словам одноклассницы Бурчуладзе, у девушки был один друг в Facebook, с которым та часто переписывалась. Якобы даже семья Мариам уже говорила с этим другом, но он признался, что ничего не знает о ее местонахождении.

Одноклассники Мариам Бурчуладзе отзываются о ней как о замкнутой и необщительной девочке. В эту школу села Шемокмеди подросток перешла в девятом классе. Между тем, никаких странностей одноклассники в Бурчуладзе не замечали и характеризируют ее как спокойную девушку. "Была постоянно в телефоне, не контактировала с нами", - говорят ученики о пропавшей.

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