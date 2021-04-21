Тбилисскому "курьеру с пистолетом" предъявлено обвинение

Накануне он открыл стрельбу в центре Тбилиси, однако и сам пострадал и попал в больницу

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Тбилиси, который накануне открыл стрельбу в густонаселенном Сабурталинском районе столицы.

Обвинения предъявлены в попытке умышленного убийства, а также незаконной покупке, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Обвиняемому грозит от 11 до 14 лет тюрьмы.

Задержанный, который передвигался на мопеде сотрудника службы доставки Glovo и выдавал себя за курьера, произвел восемь выстрелов в направлении жертвы на улице Насидзе. На момент нападения пострадавший был вместе с другом, который оказал стрелявшему сопротивление.

Человек, в которого целился нападавший, был доставлен в клинику с двумя пулевыми ранениями в ногу. Стрелявший мужчина был задержан на месте сотрудниками полиции, ему также понадобилась помощь медиков.

В ближайшее время прокуратура обратится в суд для определения меры пресечения задержанному.

Тем временем СМИ распространили версию о том, что пострадавший является членом группировки "Долидзес садзмо" (Братство Долидзе). А в семье утверждают, что за ним последнее время велась слежка и готовился план нападения.

Полиция не комментирует версию СМИ. Защита обвиняемого также не делала заявлений для прессы.