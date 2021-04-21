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Здание главной прокуратуры Грузии

Тбилисскому "курьеру с пистолетом" предъявлено обвинение

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210421/251532650/Tbilisskomu-kureru-s-pistoletom-predyavleno-obvinenie.html

Накануне он открыл стрельбу в центре Тбилиси, однако и сам пострадал и попал в больницу

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Тбилиси, который накануне открыл стрельбу в густонаселенном Сабурталинском районе столицы.

Обвинения предъявлены в попытке умышленного убийства, а также незаконной покупке, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Обвиняемому грозит от 11 до 14 лет тюрьмы.

Патрульная полиция и следователи на месте происшествия. Полицейская лента
© Sputnik / Alex Shlamov
Неизвестный открыл стрельбу в центре Тбилиси: есть жертвы

Задержанный, который передвигался на мопеде сотрудника службы доставки Glovo и выдавал себя за курьера, произвел восемь выстрелов в направлении жертвы на улице Насидзе. На момент нападения пострадавший был вместе с другом, который оказал стрелявшему сопротивление.

Человек, в которого целился нападавший, был доставлен в клинику с двумя пулевыми ранениями в ногу. Стрелявший мужчина был задержан на месте сотрудниками полиции, ему также понадобилась помощь медиков.

В ближайшее время прокуратура обратится в суд для определения меры пресечения задержанному.

Тем временем СМИ распространили версию о том, что пострадавший является членом группировки "Долидзес садзмо" (Братство Долидзе). А в семье утверждают, что за ним последнее время велась слежка и готовился план нападения.

Полиция не комментирует версию СМИ. Защита обвиняемого также не делала заявлений для прессы.

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