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Пожарные спасатели

Пожар на западе Грузии – сгорел трехэтажный дом

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210421/251533172/Pozhar-na-zapade-Gruzii--sgorel-trekhetazhnyy-dom.html

По информации СМИ, во время пожара в доме находились бабушка с внуком, но им удалось остаться невредимыми

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Пожар произошел в трехэтажном доме на улице Акаки в Озургети (регион Гурия), говорится в сообщении на сайте мэрии Озургетского муниципалитета.

Пожарные спасатели на месте возгорания
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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По информации местных властей, дом принадлежал семье по фамилии Бурчуладзе и находился рядом с медпунктом скорой помощи. В результате пожара здание полностью сгорело.

На месте происшествия были мобилизованы бригады пожарных-спасателей и полицейские.

На месте происшествия побывал мэр Озургети Константин Шарашенидзе вместе со своими заместителями.

По информации СМИ, во время пожара в доме находились бабушка с внуком, но им удалось остаться невредимыми. В результате от пожара никто не пострадал.

Причину возгорания устанавливают специалисты.

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