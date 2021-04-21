Пожар на западе Грузии – сгорел трехэтажный дом

По информации СМИ, во время пожара в доме находились бабушка с внуком, но им удалось остаться невредимыми

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Пожар произошел в трехэтажном доме на улице Акаки в Озургети (регион Гурия), говорится в сообщении на сайте мэрии Озургетского муниципалитета.

По информации местных властей, дом принадлежал семье по фамилии Бурчуладзе и находился рядом с медпунктом скорой помощи. В результате пожара здание полностью сгорело.

На месте происшествия были мобилизованы бригады пожарных-спасателей и полицейские.

На месте происшествия побывал мэр Озургети Константин Шарашенидзе вместе со своими заместителями.

По информации СМИ, во время пожара в доме находились бабушка с внуком, но им удалось остаться невредимыми. В результате от пожара никто не пострадал.

Причину возгорания устанавливают специалисты.