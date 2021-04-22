Электрик погиб от удара током в Кахети

Мужчина в возрасте 59 лет пытался восстановить линию электропередачи, которая повредилась в результате сильного ветра

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Сотрудник энергораспределительной компании Energo Pro Georgia погиб во время исполнения служебных обязанностей на востоке Грузии, сообщает Первый канал.

Несчастный случай произошел в селе Картубани Лагодехского муниципалитета. Мужчина в возрасте 59 лет пытался восстановить линию электропередачи, которая повредилась в результате сильного ветра.

Предполагается, что он скончался на месте, от удара током.

По факту возбуждено уголовное дело. Точную причину смерти установит экспертиза.

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