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Новобранцы принесли военную присягу в столице Грузии, Гори и Кутаиси

Издевательства над новобранцами – задержаны двое сотрудников МВД Грузии

Photo: Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia
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Темы:
Преступность в Грузии (1417)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210422/251538479/Izdevatelstva-nad-novobrantsami---zaderzhany-dvoe-sotrudnikov-MVD-Gruzii.html

За нечеловеческое отношение, унижающее достоинство человека, задержанным грозит от пяти до восьми лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Обвинение в превышении служебных полномочий с применением насилия и с оскорблением личного достоинства военнослужащих, проходящих обязательную военную службу, предъявлено двум должностным лицам Департамента охраны объектов, сообщает госинспекция МВД Грузии.

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В деле фигурируют различные эпизоды предполагаемых преступлений, совершенных на учебной военной базе Яглуджи с января по июль 2020 года.

Совершенные преступления наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Следствие установило, что начальники смены отдела боевой подготовки и переподготовки Департамента охраны объектов МВД, превысив свои служебные полномочия, в присутствии других военнослужащих применяли к солдатам запрещенные законом методы наказания, ущемляли их достоинство и применяли к ним физическую силу.

Полицейская лента на месте ЧП
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В одном из эпизодов рассказывается, что один из задержанных начальников смены в марте 2020 года в течение двух часов заставлял военнослужащих в специальной экипировке, которая весит 10 кг, стоя на коленях зубными щетками драить пол в казарменных туалетах.

Спустя два месяца, в мае 2020 года, он повторил подобное издевательство с другим военнослужащим, но заставил тех чистить туалет одиннадцать часов.

Он также проходит по эпизоду избиения военнослужащего в июле 2020-го.

Второй задержанный также обвиняется в издевательствах и нечеловеческом отношении к военнослужащим с превышением служебных полномочий. Он проходит по трем эпизодам.

Как говорится в заявлении госинспекции, преступления, совершенные задержанными, подтверждаются прямыми показаниями десятков свидетелей, компьютерной проверки мобильных телефонов обвиняемых, фотодоказательствами, полученными следствием, и запрошенными у МВД документами.

Официальное обвинение задержанным уже предъявлено. Они пользуются правом молчания.

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Темы:
Преступность в Грузии (1417)
Теги:
МВД Грузии, преступность, Грузия

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