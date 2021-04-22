Избили и заставили вырыть себе могилу: преступников в Грузии отправили за решетку

Подсудимые похитили и избили человека, которого подозревали в воровстве

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Ахалцихский районный суд (регион Самцхе-Джавахети) признал двух человек виновными в незаконном лишении свободы и пытках, говорится в сообщении суда.

Оба подсудимых приговорены к 9 годам лишения свободы каждый.

Сторона обвинения доказала на суде, что 22 августа 2020 года подсудимые находились в селе Хизабавра в районе Аспиндза. Они незаконно лишили свободы одного из местных жителей и вынудили его признать кражу денег из дома одного из обвиняемых.

Чтобы окончательно запугать мужчину, они избили его и заставили своими руками вырыть могилу, где грозились его похоронить.

Полиция задержала преступников спустя три дня, 25 августа. Прокуратура обвинила их по двум статьям УК Грузии "Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц" и "Пытки, также совершенные группой лиц".

Приговора судьи оба дожидались в тюрьме.

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