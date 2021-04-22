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Домашнее насилие

Избивал беременную жену: житель Тбилиси задержан за семейное насилие

© Sputnik / STRINGER
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Темы:
Преступность в Грузии (1419)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210422/251539074/Izbival-beremennuyu-zhenu-zhitel-Tbilisi-zaderzhan-za-semeynoe-nasilie.html

Семейное насилие – одно из самых распространенных преступлений в Грузии после воровства

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Грузинские полицейские задержали мужчину до 30 лет по обвинению в семейном насилии, сообщили Sputnik Грузия в МВД Грузии.

Инцидент произошел несколько дней назад, однако известно о нем стало лишь сегодня.

Домашнее насилие
© Sputnik / STRINGER
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По данным грузинских СМИ, женщина находилась на 3-м месяце беременности. Она госпитализирована с многочисленными травмами. По неподтвержденным данным, муж сломал женщине руку.

Задержанному грозит до трех лет тюрьмы.

Семейное насилие – одно из самых распространенных в Грузии преступлений после воровства. Ежегодно к уголовной ответственности по этой статье привлекают около пяти тысяч человек.

С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств на почве семейных конфликтов.

В 2014 году в результате семейных разборок погибли 14 человек.

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Темы:
Преступность в Грузии (1419)

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