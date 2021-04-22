Интерпол подключился к поискам пропавшего четыре года назад в Грузии школьника

Родные и близкие пропавшего не исключают, что он мог стать жертвой некой игры, толкающей подростков к суициду

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Национальное бюро Интерпола объявило в розыск по желтому циркуляру 21-летнего Гоги Долидзе из Кобулети (Аджария), который пропал четыре года назад, информация размещена на официальном сайте Интерпола.

Долидзе пропал 7 декабря 2017 года, когда ему было 17 лет.

С тех грузинские правоохранители ищут мальчика. Он вышел из дома утром и должен был пойти в школу, однако не дошел.

По имеющейся информации, он спустился в центр Кобулети и с 10:00 до 11:00 отключил телефон. Написал смс-сообщение своему другу: "Как дела?", он ответил: "Хорошо, как ты?", "Так себе", а потом выключил телефон.

Родные и близкие пропавшего не исключают, что он мог стать жертвой некой игры, толкающей подростков к суициду.

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