В Тбилиси задержали мужчину, который наживался за счет эксплуатации детей

46-летнему мужчине, который принуждал чужих детей попрошайничать, грозит серьезный срок – от 14 до 17 лет лишения свободы

Тбилиси, 23 апр — Sputnik. По обвинению в эксплуатации несовершеннолетних в Тбилиси задержан 46-летний мужчина, сообщает МВД Грузии.

Преступление наказывается по грузинским законам лишением свободы сроком от 14 до 17 лет.

Следствие установило, что обвиняемый угрозой и насилием принуждал племянников своей жены просить милостыню и продавать вещи на улице. Всю выручку он присваивал, а в случае неповиновения, жестоко наказывал их.

Следствие ведется по статье "Трефикинг, трудовая эксплуатация в отношении несовершеннолетних".

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