Тбилгорсуд вынес приговор обвиняемым в краже и отмывании денег

Проникновением в компьютерную систему обвиняемые смогли незаконным образом присвоить деньги 58 граждан и купить на них криптовалюту

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Двое обвиняемых в краже и отмывание денег приговорены Тбилисским городским судом к семи с половиной годам тюрьмы, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.

Представленными в суде обвинением доказательствами было установлено, что с 22 апреля до 21 июня 2020 года включительно путем незаконного проникновения в компьютерную систему обвиняемые поэтапно присвоили 73 628 лари (более 21,6 тысячи долларов), в результате чего пострадали 58 человек.

Чтобы отмыть незаконно присвоенные деньги и скрыть их происхождение, обвиняемые перечислили сумму на электронные кошельки компании "Имано Джорджия" и купили на них криптовалюту "биткоины" стоимостью 41 601 лари (более 12,2 тысячи долларов).

Обвинение им было предъявлено по нескольким статьям Уголовного Кодекса Грузии, в том числе: кража, совершенная группой лиц; самовольное проникновение в компьютерную систему и легализация незаконных доходов.

Тбилисский городской суд признал обоих виновными в предъявленных обвинениях и приговорил к лишению свободы на 7,5 лет. Полученное незаконным путем имущество конфисковано.

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