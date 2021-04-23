В греческой тюрьме скончался один из самых влиятельных грузинских воров в законе

Причиной смерти Дато Кутаисского, по предварительной версии, стал рак, в последние годы он болел и был прикован к инвалидной коляске

Тбилиси, 23 апр — Sputnik. Один из самых влиятельных грузинских воров в законе Давид Себискверадзе (Дато Кутаисский) скончался в греческой тюрьме, сообщает телеканал Rustavi 2.

По предварительным данным, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Три дня назад Себискверадзе отметил 67-летие.

В 2017 году Себискверадзе был приговорен судом Афин к 16 годам тюрьмы за создание организованной преступной группировки и отмывание денег. До этого он был осужден в Кутаиси еще во времена СССР на четыре года за вымогательство.

По данный портала Primecrime, в период с 2012 по 2014 годы, с подачи Себискверадзе, было короновано несколько десятков воров в законе, преимущественно из Кутаиси. Из-за этого в Греции образовалось крупнейшее в Европе воровское сообщество, идеологически противостоящее кутаисскому клану Тариела Ониани, сосредоточенному главным образом в Турции.

При этом сам Себискверадзе с 1999 года был прикован к инвалидному креслу после того, как в него стрелял другой кутаисский вор в законе Роланд Чикваидзе, ближайший соратник вора Байко, у которого был конфликт с Себискверадзе.

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