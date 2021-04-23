Издевательства в грузинской армии: обвиняемые будут ждать приговора в тюрьме

По данным следствия, обвиняемые заставляли новобранцев стоя на коленях зубными щетками драить пол в казарменных туалетах

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для Георгия Чибелашвили и Дмитрия Девдариани, которые обвиняются в издевательствах над военнослужащими, проходящими обязательную военную службу.

В деле фигурируют различные эпизоды предполагаемых преступлений, совершенных на учебной военной базе Яглуджи с января по июль 2020 года. Подсудимым грозит от пяти до восьми лет.

На судебном процессе судья Роман Хорава полностью удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Свое решение судья разъяснил тем, что со стороны обвиняемых была угроза воздействия на свидетелей.

"Я действительно не думал, что подобное могло произойти в грузинской армии", – заявил Хорава.

Что касается стороны защиты, то она потребовала освобождения подсудимых под залог. Адвокат Дмитрия Девдариани предлагал 5 тысяч лари (примерно 1,5 тысячи долларов), а адвокат Бичелашвили – 10 тысяч лари (примерно 3 тысячи долларов).

Следствие установило, что начальники смены отдела боевой подготовки и переподготовки Департамента охраны объектов МВД, превысив свои служебные полномочия, в присутствии других военнослужащих применяли к солдатам запрещенные законом методы наказания, ущемляли их достоинство и применяли к ним физическую силу.

В одном из эпизодов рассказывается, что один из задержанных начальников смены в марте 2020 года в течение двух часов заставлял военнослужащих в специальной экипировке, которая весит 10 кг, стоя на коленях зубными щетками драить пол в казарменных туалетах.

Спустя два месяца, в мае 2020 года, он повторил подобное издевательство с другим военнослужащим, но заставил тех чистить туалет одиннадцать часов.

Он также проходит по эпизоду избиения военнослужащего в июле 2020-го.

Второй задержанный также обвиняется в издевательствах и нечеловеческом отношении к военнослужащим с превышением служебных полномочий. Он проходит по трем эпизодам.

Как говорится в заявлении госинспекции, преступления, совершенные задержанными, подтверждаются прямыми показаниями десятков свидетелей, компьютерной проверки мобильных телефонов обвиняемых, фотодоказательствами, полученными следствием, и запрошенными у МВД документами.

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