Издевательства над новобранцами в Грузии: один из фигурантов дела покончил с собой

Предполагаемый преступник покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя из собственного оружия во дворе своего дома

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Один из фигурантов дела об издевательствах над новобранцами в грузинской армии покончил жизнь самоубийством, сообщает телеканал Rustavi 2.

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Обвинения по указанному делу предъявлено двум должностным лицам Департамента охраны объектов – Георгию Чибелашвили и Дмитрию Девдариани. В пятницу Тбилисский городской суд избрал для подсудимых заключение в качестве меры пресечения.

На процессе также стало известно, что в деле фигурировал еще один сотрудник Департамента охраны объектов, однако примерно месяц назад он покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя из собственного оружия во дворе своего дома в Тбилиси.

В деле фигурируют различные эпизоды предполагаемых преступлений, совершенных на учебной военной базе Яглуджи с января по июль 2020 года. Совершенные преступления наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Следствие установило, что начальники смены отдела боевой подготовки и переподготовки Департамента охраны объектов МВД, превысив свои служебные полномочия, в присутствии других военнослужащих применяли к солдатам запрещенные законом методы наказания, ущемляли их достоинство и применяли к ним физическую силу.

В одном из эпизодов рассказывается, что один из задержанных начальников смены в марте 2020 года в течение двух часов заставлял военнослужащих в специальной экипировке, которая весит 10 кг, стоя на коленях зубными щетками драить пол в казарменных туалетах.

Спустя два месяца, в мае 2020 года, он повторил подобное издевательство с другим военнослужащим, но заставил тех чистить туалет одиннадцать часов.

Он также проходит по эпизоду избиения военнослужащего в июле 2020-го.

Второй задержанный также обвиняется в издевательствах и нечеловеческом отношении к военнослужащим с превышением служебных полномочий. Он проходит по трем эпизодам.

Как говорится в заявлении госинспекции, преступления, совершенные задержанными, подтверждаются прямыми показаниями десятков свидетелей, компьютерной проверки мобильных телефонов обвиняемых, фотодоказательствами, полученными следствием, и запрошенными у МВД документами.

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