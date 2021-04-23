Кровавая разборка в Абастумани: мужчину застрелили из охотничьего оружия

Как рассказывают местные жители, конфликт произошел между представителями двух строительных компаний

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Один человек погиб, еще один получил ранения в результате драки в курортном поселке Абастумани (регион Самцхе - Джавахети), сообщает телеканал Rustavi2.

По информации местных жителей, конфликт произошел между представителями двух строительных компаний в ущелье Курцхана. Во время инцидента один мужчина был убит из охотничьего оружия, а второй получил ранения.

Раненый мужчина был доставлен в Ахалцихскую реферальную больницу.

Состояние здоровья пациента средней тяжести.

В МВД пока не делали комментариев по этому делу.

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